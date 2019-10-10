شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تدين العملية العسكرية التركية شمال سوريا والان مع التفاصيل
أدانت كندا هجوم تركيا على فصائل كردية في شمال شرق سوريا أمس الأربعاء، قائلة إنه يخاطر بتقويض استقرار المنطقة الهش والجهود المبذولة لتحجيم تنظيم داعش.
وضربت القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية الأكراد بغارات جوية وقصف مدفعي قبل شن عملية برية عبر الحدود.
وذكرت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند على موقع تويتر "تدين كندا بشدة التوغل العسكري الذي قامت به تركيا في سوريا اليوم (أمس) ... ندعو لحماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي".
ورغم أن كندا ليس لديها أي قوات في سوريا، فهناك نحو 250 من أفرادها العسكريين في شمال العراق ضمن مهمة تدريب ويعملون مع القوات الكردية.
وفي عام 2016، شاركت الوحدة الكندية في اشتباكات مسلحة متكررة مع مقاتلي داعش.
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