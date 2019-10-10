شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إيران لهذا السبب والان مع التفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة إيران وتحميلها المسؤولية بعدما أفرغت حمولة ناقلتها النفطية "أدريان داريا 1" في أحد موانئ سوريا.

وكتب بومبيو على تويتر "أفرغت حمولة النفط من الناقلة أدريان داريا 1 في سوريا؛ ما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق".

وأضاف: "يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسؤولية".

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وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن ناقلة النفط "أدريان داريا 1"، المفرج عنها من السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.

فيما ذكر موقع تعقب الناقلات "تانكر تراكرز" أن الناقلة الإيرانية أفرغت شحنتها في ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

وفي 29 من أغسطس/آب الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده باعت شحنة النفط، والمشتري هو من سيحدد الوجهة النهائية للناقلة"، دون تحديد هوية المشتري.