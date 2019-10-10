شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يشن هجوماً حاداً على قطر والان مع التفاصيل

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن الشعب السوري جريح ويجب على الدول العربية التحرك من أجل إنقاذ سوريا من هجوم دولة إرهابية فاشية نازية، بقيادة الطاغية اردوغان الذى يساعد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حان الوقت لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

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وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قطر تؤيد الغزو التركي على شمال سوريا وقطر ليست دولة عربية ولا نرغب في تواجدها ملعونة قطر وحاكمها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك ضحايا من المدنيين في سوريا يتعرضون لعدوان وغزو تركي في شمال سوريا".