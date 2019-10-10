شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. لجنة مناقصات تناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمشاريع ذات الأولوية والان مع التفاصيل

عقدت لجنة المناقصات بمحافظة حضرموت اجتماعاً لها بمدينة المكلا يوم أمس برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمشاريع ذات الأولوية، وبعد مناقشات مستفيضة أقرت اللجنة : - ترسية مشروع توريد وتركيب خط مجاري جولة الكتاب على شركة الغويزي للمقاولات. Advertisements - ترسية مشروع اعادة تأهيل الخط العام لمنطقة روكب على مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات العامة. - اقرار الفوارق السعرية في مجال مشاريع المباني وتكليف مكتب الاشغال العامة بتحليل البنود . - اصدار تعميم لكافة الجهات الحكومية والمديريات بعدم انزال أي مناقصة الا بعد استكمال كافة الوثائق والاجراءت القانونية حسب قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية واتباع الوثائق النمطية في ذلك.

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