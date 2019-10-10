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الإمارات تغيث سكان المكلا بـ 80 طنا من المساعدات الغذائية

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قدمت دولة الإمارات 1000 سلة غذائية تحوي 80 طنا و800 كيلوجرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف فرد من الأسر غير القادرة.

 

تأتي هذه المساعدات، التي قامت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيعها على مستحقيها في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

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وأعرب سكان تلك الأحياء، عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية، عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

 

وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية 2019 "عام التسامح" 30 ألفا و244 سلة غذائية تزن ألفين و443 طنا استفاد منها 151 ألف شخص ينتمون إلى الأسر غير القادرة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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