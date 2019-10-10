مقتل 6 عناصر من طالبان في عملية للجيش الأفغاني وسط البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأفغاني، الخميس، مقتل 6 عناصر من حركة طالبان في عملية نوعية وسط البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن القوات الخاصة نفذت عملية نوعية بولاية وردك (وسط) أسفرت عن مقتل 6 من عناصر طالبان.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.