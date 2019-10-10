تجدد قصف تركي على مدينة رأس العين السورية ومحاولات توغل بري

تجدد القصف التركي، الخميس، على مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا، وسط محاولات لتوغل بري غربي المدينة الحدودية.

وبالتوازي مع القصف، بدأت قوات الجيش التركي إزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف ورأس الواقعة غربي مدينة رأس العين الحدودية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد.

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وشنت القوات التركية عدوانا اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 غيرهم، وفق آخر حصيلة.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.