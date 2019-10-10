خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الخميس، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر التحديات المشتركة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر "التقيت اليوم وزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".

وفي تغريدة أخرى، عبّر عن سعادته للقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إذ بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.





وأكد في تدوينته "سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة، للحفاظ على الأمنين الإقليمي والدولي".