وائل الإبراشي: قطر لديها "عقدة نقص" من الجيش المصري.. فيديو

الخميس 10 أكتوبر 2019

تميم

متابعات_الخليج 365

قال الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن هناك قوى إقليمية ومخابرات أجنبية تشن حربًا على مصر خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن هذه القوى لا تريد أن تقف مصر على قدميها بمثل الصورة التي هي عليها الآن، مشيرًا إلى أن قناة "الجزيرة" تهين الجيش المصري؛ لأنها توجد في دولة لا تعرف ليس لها جيش بالمعنى الحقيقي، وتُحمى من قِبَل قاعدة أمريكية، فقطر لديها "عقدة نقص" من الجيش المصري.



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وأضاف الإبراشي، خلال برنامجه "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ONE"، أن جماعة الإخوان الإرهابية في اللحظات الأولى من وجود بعض مظاهرات صغيرة، تحدثت على انهيار الدولة، ومع مرور الوقت تحدثوا بأن هناك ارتباكًا في الدولة لا انهيارًا.

وتابع الإعلامي بأن الجماعة الإرهابية تعمل على التضخيم من أي شيء يحدث في مصر؛ في محاولة منها لإحداث حالة من الفوضى، منوهًا بأن الجماعة الإرهابية تستغل الهموم الاقتصادية لبعض المواطنين؛ في محاولة منها لإحداث بعض القلاقل، معقبًا: "اللي حرق أبراج الكهرباء هيشغل نفسه بهموم الناس؟! دي مؤامرة".