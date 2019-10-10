رئيس أركان الجيش السوداني: ماضيون في خطط التطوير

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الخميس 10 أكتوبر 2019
رئيس اركان الجيش
متابعات_الخليج 365
أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان، أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التطوير، وإعادة البناء، مشيرا إلى اعتماد القوات المسلحة العمل بنظام الأركان العامة، والذي ستصدر القرارات في شأنه قريبا.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، إن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بقطاع الفرقة 14 مشاة، في ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، والتي وصلها اليوم، في زيارة تفقدية على رأس وفد رفيع، ضم رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان، وعددا من قادة القوات المسلحة.
وقال رئيس الأركان السوداني، لدي مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود في الفرقة، إن القوات المسلحة ستظل خط الدفاع الأول عن الوطن ومكتسبات شعبه، وهو واجبها المقدس على مر التاريخ، مؤكدا حرص القوات المسلحة التام، على إحلال الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.
وجدد حرص القيادة واهتمامها بمشروعات تقديم الخدمات للأفراد في مجالات الصحة والتعليم، وتخفيف أعباء المعيشة، وتوفير السكن الملائم.
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