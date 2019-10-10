السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ستوكهولم- د ب أ
تعلن الأكاديمية السويدية ، اليوم الخميس الفائزين بجائزة نوبل للآداب لعامي 2018 و2019 .
وسيتم الإعلان عن ذلك الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).
وكان الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الآداب للعام الماضي قد تأجل بعد فضيحة مزاعم سوء سلوك أحدثت ارتباكا في أروقة الأكاديمية السويدية وأدت لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية.
وكان هناك 194 مرشحا للجائزة في 2018، بينما تلقت الأكاديمية 189 مقترحا لعام 2019
ولا تنشر الأكاديمية قائمة المرشحين، كما تجعل المداولات سرية وذلك منذ 50 عاما.
وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار)
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة الإعلان عن جائزة نوبل للآداب لعامي 2018 و 2019اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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