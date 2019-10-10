إعادة الإعلان عن جائزة نوبل للآداب لعامي 2018 و 2019اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ستوكهولم- د ب أ

تعلن الأكاديمية السويدية ، اليوم الخميس الفائزين بجائزة نوبل للآداب لعامي 2018 و2019 .

وسيتم الإعلان عن ذلك الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

Advertisements

وكان الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الآداب للعام الماضي قد تأجل بعد فضيحة مزاعم سوء سلوك أحدثت ارتباكا في أروقة الأكاديمية السويدية وأدت لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية.

وكان هناك 194 مرشحا للجائزة في 2018، بينما تلقت الأكاديمية 189 مقترحا لعام 2019

ولا تنشر الأكاديمية قائمة المرشحين، كما تجعل المداولات سرية وذلك منذ 50 عاما.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار)