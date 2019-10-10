زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جاكرتا- واس ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة باسو في إقليم مالوكو الإندونيسي اليوم. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على مسافة أربعة كيلو مترات من غرب إلى جنوب غرب باسو. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.



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