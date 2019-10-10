شكرا لقرائتكم صور جديدة.. فوضى وذعر شمال سوريا وفرار آلاف المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتواصل عملية النزوح من منطقة رأس العين شمال شرقي سوريا مع اقتحام القوات التركية للأراضي السورية، مساء الأربعاء، للمنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتكثفت حركة نزوح المدنيين من المنطقة، وسط حالة من القلق والتخوف من قبل المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة على مشارف تل أبيض وقرى واقعة بضواحيها الغربية، بين القوات التركية من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" من جهة أخرى.

وتشهد مدينة الحسكة موجة نزوح من منطقة رأس العين، في حين لجأ سكان قرى منطقة تل أبيض إلى المدينة التي ما زالت بمنأى عن القصف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

نزوح أهال من شمال شرق سوريا (فرانس برس)

نزوح أهال من شمال شرق سوريا (فرانس برس)

نزوح أهال من شمال شرق سوريا (فرانس برس)