بعد الهجوم البري التركي.. تنديد دولي وعربي.. وترامب يهدد بتدمير اقتصاد أنقره.. والجامعة العربية تنتفض.. واسباب تخلي الولايات المتحدة عن الأكراد في سوريا؟

الموجز

وسط ادانات دولية وعربية، شنت قوات الاحتلال التركي عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار العملية التى اعلنت عنها ضد المسلحين الأكراد على حد تعبيرها.

وزارة الدفاع التركية

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء شن عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء. ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.

بداية العدوان

وكانت القوات التركية قد بدأت في العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بعدما أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قواته بتنفيذ العمليات العسكرية بالمنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

وأكدت أن جيش الاحتلال التركى يقصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائي البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها شمال سوريا.

مقاتلين أكراد

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.

بلدة تل أبيض

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة الأنباء الفرنسية أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

قوات سوريا الديمقراطية

في المقابل، أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، ليل الأربعاء تصدي مقاتليه لهجوم بري شنته القوات التركية في شمال سوريا.

تصدى لقوات تركيا

وقال المسؤول الإعلامي مصطفى بالي في تغريدة على تويتر إن "قوات سوريا الديمقراطية في تل أبيض تصدت لهجوم القوات التركية البري"، مضيفا "ليس هناك أي تقدم حتى الآن". وجاء ذلك بعيد إعلان تركيا بدء هجومها البري بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توغل القوات التركية في قرى غرب تل أبيض.

مصرع 15 مدني في قصف تركي

وقتل 15 شخصا، بينهم ثمانية مدنيين، في القصف التركي على مناطق سيطرة الأكراد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية والمرصد السوري عن بدء حركة نزوح مع إطلاق العملية التركية. وتحدث المرصد عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مناطق لا يشملها القصف التركي.

مجلس الأمن الدولي

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب قدمته بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

إدانة دولية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".

وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم". وقال في بيان إن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

وعبر ترامب عن أمله في أن يتصرف أردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان.

تدمير الاقتصاد التركي

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنقرة من تجاوز "حدها" في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيدفعه لرد انتقامي يدمر اقتصادها. ويأتي ذلك بعد إعلان انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا والذي بدا بمثابة الضوء الأخضر لتركيا من أجل شن هجوم عسكري ضد الأكراد.

فقد نشر ترامب تغريدة قال فيها "إذا فعلت تركيا ما اعتبرهُ بحكمتي التي لا نظير لها، تجاوزا للحد، فسأقضي على الاقتصاد التركي وأدمره بالكامل".

وسعى مسؤولو إدارته إلى تأكيد عدم وجود تأييد لأي عملية عسكرية تركية والتقليل من أهمية انسحاب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.

قرار ترامب بسحب قواته



وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى الاثنين أن قرار ترامب سحب قوات أمريكية متمركزة في سوريا قرب الحدود التركية لا يشمل سوى نحو 50 إلى 100 جندي من أفراد القوات الخاصة "سيتم نقلهم إلى قواعد أخرى" داخل سوريا. وتابع المسؤول "لا يتعلق الأمر بانسحاب من سوريا"، مشددا على أن إعادة نشر تلك القوات لا يعني في أي حال من الأحوال إعطاء "ضوء أخضر" لعملية عسكرية تركية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وتابع المسؤول بأن ترامب حينَ فهم، خلال مكالمة هاتفية الأحد بينه وبين أردوغان، أن الأخير ينوي المضي قدما في خطته لـ"اجتياح محتمل" لشمال شرق سوريا، أعطى الأولوية لـ"حماية" الجنود الأمريكيين.

الكونجرس

وأعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدفع غاليا جدا" ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وزير خارجية فرنسا

من جهته، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سوريا"، قائلا إنها "يجب أن تتوقف". كما أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان أن بلادها تدين "بشدة" الهجوم التركي الذي بدأ الأربعاء وستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

هولندا

هذا وصرح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الأربعاء أنه استدعى السفير التركي لإدانة هجوم أنقرة على القوات الكردية في شمال سوريا.

الحكومة الألمانية

ونددت الحكومة الألمانية بـ"أشد العبارات" بالهجوم التركي معتبرة أنه "يخاطر بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر وعودة" تنظيم "الدولة الإسلامية".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا الأربعاء إلى ممارسة "ضبط النفس" في عمليتها ضد القوات الكردية في سوريا، محذرا من أن تكون المعركة ضد الجهاديين عرضة للخطر.

إدانة عربية

أدانت السعودية مساء أمس الأربعاء ما اعتبرته "عدوانا" تركيا على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، محذرة من أن الهجوم يهدد أمن المنطقة ويقوض جهود محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

الإمارات

كما أدانت الإمارات "العدوان العسكري التركي على سوريا"، معتبرة أنه "يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة وتدخلاً صارخا في الشأن العربي".

مصر تندد

ونددت مصر بالهجوم التركي وقالت إنه "يهدد الأمن والسلم الدوليين". وأفاد بيان للخارجية المصرية أن "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة.. بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

الجامعة العربية

كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم التركي.