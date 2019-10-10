وزير الخارجية : العدوان التركي على سوريا ليس له أي تبرير ويُعد خرقاً لسيادة دولة عربية

الموجز
قال سامح شكري وزير الخارجية، ان علي النظام التركي مراجعة نفسه خاصة في ظل الإدانات الدولية الواسعة للعدوان على سوريا، مؤكدا أنه لابد من الرجوع عن هذه الخطوة من قبل النظام التركي لأن الأمر سيتحول من قرارات إدانة إلى اتخاذ قررات دولية ملائمة
وتابع "شكري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» والمذاع على فضائية «إم بي سي مصر» : العدوان التركي على سوريا ليس له أي تبرير ويعد خرقًا لسيادة دولة عربية. , و سيعقد إجتماع طارئ يوم السبت لجامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات العدوان التركي على سوريا، مشيرا إلى أن مصر حذرت كثيرا من السلوك العدواني التركي ضد سوريا.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، قال إن مصر تحركت وعقدت اجتماعات متتالية مع سفراء الدول الأجنبية لشرح الموقف وتوفير المستندات المرتبطة بالمقترحات المقدمة سواء من مصر او الجانب الإثيوبى وتوضيح الآثار المترتبة عليها.
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