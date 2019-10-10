تجمع عدد من ​النازحين السوريين​ منذ الصباح الباكر في الملعب البلدي في ​برج حمود​، استعدادا للمغادرة الى بلادهم في إطار العودة الطوعية والآمنة التي ينظمها ​الأمن العام​. وتم نقلهم في باصات الى الحدود ومنها إلى الداخل السوري بعد التدقيق بأسمائهم وبأوراقهم الثبوتية من قبل ​الامن العام​ وبإشراف ​مفوضية شؤون اللاجئين​.

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كانت هذه تفاصيل خبر دفعة من النازحين السوريين انطلقت من برج حمود عائدة الى بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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