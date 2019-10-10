ستريدا جعجع دعت لبنانيي الانتشار للتسجيل والمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابيّة المقبلة

دعت النائب ​ستريدا جعجع​ "ال​لبنان​يين في بلدان الإنتشار وتحديداً في كندا إلى التسجيل والمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابيّة المقبلة بشكل أكبر لانه يمكن للإغتراب إحداث فرق نوعي في لبنان"، مشيرةً إلى أن "تكتل "الجمهوريّة القويّة" يسعى من ضمن المواجهة السياديّة الكبيرة التي نخوضها كحزب سياسي أن يدفع باتجاه بناء دولة قويّة حيث حكم القانون وبناء المؤسسات و​محاربة الفساد​ وما إلى ذلك".

وأوضحت خلال عشاء أقامه القنصل اللبناني العام في مونتريال-كندا انطوان عيد وزوجته كارول على شرف رئيس حزب "​القوات​ اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ وعقيلته النائب ستريدا جعجع أننا "تمكنا من تطبيق نموذج "الجمهوريّة القويّة" في منطقة بشري بسبب وجود فريق متجانس ومتراص قوامه نائبان و12 رئيس بلديّة و40 مختاراً وضع خاركة طريق واضحة وعمل على تنفيذها فالفرد لوحده لا يمكنه إحداث أي فرق وإنما الأساس يعود للجماعة والعمل الجماعي"، لافتةً إلى ان "وزراء القوّات اللبنانيّة" اللبنانيّة الأربعة من أنظف الوزراء في لبنان وهذا بلسان أخصامنا السياسيين ونحن نستطيع اليوم القيام بما نقوم به من فرق وتغيير لأننا وضعنا خارطة طريق نعمل على أساسها، فما بالكم لو كان لدينا بدل هؤلاء الـ4 وزراء 8 وزراء وبدل تكتل نيابي من 15 نائب لدينا تكتل من 30 نائب بطبيعة الحال سنكون قادرين على إنجاز الكثير وتغيير الكثير".

ولفتت النائب جعجع إلى أن "وزراء القوّات اللبنانيّة الأربعة في ​الحكومة​ من أصل 30 وزير وبلسان أخصامنا السياسيين في لبنان قبل الحلفاء هم من أنظف الوزراء في لبنان، لماذا لأننا وضعنا خارطة طريق نعمل على أساسها، فما بالكم لو كان لدينا بدل هؤلاء الـ4 وزراء 8 وزراء وبدل تكتل نيابي من 15 نائب لدينا تكتل من 30 نائب فنحن بطبيعة الحال سنكون قادرين على إنجاز الكثير وتغيير الكثير".

وقالت: "نتمنى عليكم أن تقوموا بالتسجيل من أجل الإنتخابات المقبلة في الـ2022 ولا تظنن أن الوقت باكر، لا فالوقت يمر بسرعة البرق، كما أتمنى أن تقوموا بتسجيل الأجيال الثانية والثالثة هنا بأسرع وقت ممكن فسعادة القنصل تكلّم عن تساؤلات لديكم في حين أنكم إن قمتم بمجرّد التسجيل والإقتراع يمكنكم إحداث الفرق النوعي في الإستحقاقات المقبلة".