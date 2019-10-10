دفعة من النازحين في طرابلس غادرت الى سوريا تحت اشراف الامن العام

عادت دفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ الى بلادهم بإشراف جهاز ​الأمن العام​ ال​لبنان​ي.

وقد تجمع النازحون في باحات حرم ​معرض رشيد كرامي الدولي​، حيث توزعوا على باصات الشركة العامة للنقل الداخلي التابعة لوزارة النقل السورية. وعمد عناصر الأمن العام إلى التدقيق في الأوراق الثبوتية للعائدين، كما عملوا على تنظيم تفويجهم على الحافلات السورية. وكان النازحون حضروا باكرا إلى باحات المعرض مصطحبين معهم متاعهم ومقتنياتهم الشخصية.

وكان رئيس فرع معلومات الأمن العام في ​الشمال​ العقيد خطار ناصر الدين قد تابع رحلة العودة هذه، مذكرا بأن "الأمن العام مستمر في مهمته الصعبة لتسهيل مهمة العودة الطوعية للنازحين"، مؤكدا أن "دوائر الأمن العام جاهزة لتقديم كل ما يلزم لتسهيل العودة الطوعية، كما الإقامة القانونية في لبنان"، موضحا ان "الأمن العام يعمل بالتوازي على التحقق من قانونية عمل السوريين المقيمين في لبنان كما قانونية المؤسسات التي يفتتحونها في مختلف المناطق.

وسبق عملية العودة تلقيح الأطفال العائدين من قبل مندوبي ​وزارة الصحة​ اللبنانية بلقاح ​شلل الأطفال​.