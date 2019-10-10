عبدالله سأل لجنة الاعلام على المصارف: من يراقب رفع الفوائد دون اعلام المقترض؟

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله لجنة الرقابة على المصارف حول من يراقب رفع الفوائد على القروض السكنية وغيرها في المصارف دون اعلام المقترض، مما جعل الكثير من العائلات المحدودة الدخل عاجزة عن الدفع في ظل الأزمة الخانقة".
اضاف عبد الله في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي "فليكن هذا السؤال بمثابة اخبار إلى من يعنيهم الامر وضمن نطاق صلاحياتهم".
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