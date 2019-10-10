عبدالله سأل لجنة الاعلام على المصارف: من يراقب رفع الفوائد دون اعلام المقترض؟

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ لجنة الرقابة على ​المصارف​ حول من يراقب رفع الفوائد على ​القروض السكنية​ وغيرها في المصارف دون اعلام المقترض، مما جعل الكثير من العائلات المحدودة الدخل عاجزة عن الدفع في ظل الأزمة الخانقة".

اضاف عبد الله في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "فليكن هذا السؤال بمثابة اخبار إلى من يعنيهم الامر وضمن نطاق صلاحياتهم".