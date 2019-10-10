لفت رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المواقف المصرية والإماراتية و​السعودية​ من الغزو التركي ممتازة وتشكل مناسبة للدعوة لإجتماع عربي مصري سوري عراقي إماراتي سعودي جزائري يكون بداية ل​منظومة​ عربية أمنية وسياسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: المواقف المصرية والإماراتية والسعودية من الغزو التركي ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.