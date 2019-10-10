الأمم المتحدة تدعو لتجنب الأعمال المسببة لزعزعة الاستقرار في قبرص

دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان أقر بإجماع الدول الأعضاء إلى تجنب أي أعمال تسبب زعزعة للاستقرار في قبرص بعد القرار الذي اتخذته أنقرة في منتصف أيلول إعادة تأهيل مدينة فاروشا.
وجاء في البيان :" إن أعضاء مجلس الأمن يحضون كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية بنجاح".
وفاروشا التي تعد جزءا من منطقة فاماغوستا في الشرق هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج. وكانت تركيا قد غزت الشطر الشمالي من قبرص في 1974 ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق جزيرة باليونان.
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