هونغ كونغ تسحب تطبيقا لشركة "آبل" مثيرا للجدل بعد تحذير صيني

سحبت شركة "آبل" الأميركية، تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان ​هونغ كونغ​ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسبما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأميركية بمساعدة الحركة المطالبة بالديموقراطية عن طريقه.

ونقل مطورو تطبيق "هونغكونغماب.لايف" في بيان، عن "آبل" قولها إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".

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