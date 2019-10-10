ليبرمان يتقدم بمبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

طرح حزب "يسرائيل بيتينو"، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، وسط تعثر محاولات المكلف ​بنيامين نتانياهو​ بتشكيل حكومته الخامسة بعد النتائج غير الحاسمة التي أفرزتها ​الانتخابات​ الأخيرة.

واقترح هذا الحزب الذي يتزعمه ​أفيغدور ليبرمان​، تشكيل فريق عمل مشترك مكون من "أزرق أبيض" والليكود و"يسرائيل بيتينو"، لصياغة المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها الحكومة.

وفي المرحلة الثانية، وفقا للمبادرة، يتم اعتماد مقترح الرئيس الإسرائيلي، ​رؤوفين ريفلين​، المتعلق ب​رئاسة الحكومة​ الإسرائيلية، والذي يقضي بأن يتولى نتانياهو رئاستها، ولكن في حال تعذر عليه القيام بمهامه، بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، يتنحى ويتولى رئاسة الحكومة مكانه رئيس كتلة "أزرق أبيض"، ​بيني غانتس​.

وفي المرحلة الثالثة، سيتم تشكيل حكومة وحدة من الأحزاب الثلاثة، التي يتعين عليها المصادقة مباشرة على ميزانية ​الدولة​ للعام 2020، بالإضافة إلى إقرار ميزانية ​الجيش​ عبر خطة لعدة سنوات لاستخدامها في السنوات العشر القادمة.

وفي المرحلة الأخيرة، يتاح لجميع الأحزاب والكتل البرلمانية التي توافق على المبادئ الأساسية لبناء حكومة الوحدة، فرصة الانضمام إليها.