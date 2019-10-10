- 1/2
- 2/2
أفاد مراسل النشرة في حاصبيا عن مغادرة دفعة جديدة من النازحين السوريين الذين قرروا العودة طوعا الى منازلهم في سوريا، صباح اليوم، وكانوا سجلوا اسماءهم لدى الامن الاعام ويقطنون في قرى العرقوب.
وانطلق النازحون البالغ عددهم 38 شخصا، من نقطة التجمع في باحة سوق الخان قضاء حاصبيا وغالبيتهم من النساء والاطفال، وقد عملت حافلة سورية على نقلهم باتجاه المصنع عبر طريق الحاصباني ضهر الاحمر بمواكبة من الامن العام والجيش اللبناني، وقد رافقت هذه الحافلة سبع شاحنات عملت على نقل امتعتهم المنزلية والشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مغادرة دفعة جديدة من النازحين السوريين في العرقوب طوعيا الى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.