النشرة: مغادرة دفعة جديدة من النازحين السوريين في العرقوب طوعيا الى سوريا

أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن مغادرة دفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ الذين قرروا العودة طوعا الى منازلهم في سوريا، صباح اليوم، وكانوا سجلوا اسماءهم لدى الامن الاعام ويقطنون في قرى ​العرقوب​.

وانطلق النازحون البالغ عددهم 38 شخصا، من نقطة التجمع في باحة سوق الخان قضاء حاصبيا وغالبيتهم من النساء والاطفال، وقد عملت ​حافلة​ سورية على نقلهم باتجاه ​المصنع​ عبر طريق الحاصباني ضهر الاحمر بمواكبة من ​الامن العام​ و​الجيش اللبناني​، وقد رافقت هذه الحافلة سبع شاحنات عملت على نقل امتعتهم المنزلية والشخصية.