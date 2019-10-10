جنبلاط: حافظوا على نادي الغولف هذه المساحة النادرة الخضراء في بيروت

دعا رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى المحافظة على ​نادي الغولف​ اللبناني هذه المساحة النادرة الخضراء في ​مدينة بيروت​.

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