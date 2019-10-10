ترامب: نقلنا بعض أخطر مقاتلي "داعش" إلى مكان مجهول خارج سوريا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصرح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "في حال فقد ​الأكراد​ و​تركيا​ السيرطة، فإن ​الولايات المتحدة​ قامت بنقل بعض أخطر مقاتلي "​تنظيم داعش​" المعتقلين في ​سوريا​ إلى مكان مجهول خارج سوريا، وهو موقع آمن تسيطر عليه الولايات"، مشيرا الى أن "مقاتلي التنظيم هؤلاء متخصصين بقطع الرؤوس ومجموعتهم معروفة بإسم " Beetles- الخنافس" وهم الأسوأ من بين الأسوأ". *ترجمة "النشرة".

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