شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى سورى لـ"الخليج 365": الإرهابيون فى سوريا دخلوها عن طريق تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمار وقاف، المحلل السياسى السورى، إن أردوغان والنظام التركى، هو أول ما ساعد ودعم التنظيمات الإرهابية ودخلوها من خلال الحدود التركية إلى سوريا والعراق وغيرها من الدول، وأن كل مزاعمه أنه يواجه الإرهاب لضرب شمال سوريا، ما هى إلا أكاذيب وادعاءات للنظام التركى حاليًا.

وأضاف المحلل السياسى فى اتصال هاتفى من لندن لـ"الخليج 365"، أن داعش دخلت عبر الأراضى التركية، ومعظهم مروا على مطار إسطنبول، والنظام التركى يعلم أنهم من يقفون خلف هذه التنظيمات الإرهابية، وأن زعم أردوغان فى ضربته لشمال سوريا، بأنهم يواجه الإرهابيين هى مجرد فزاعة يصدرها للرأى العام الخارجى، ويبرر عدوانه على الأراضى السورية.

وعن المسميات التى ذكرتها تركيا عن قواته بأنه الجيش المحمدى، قال المحلل السياسي السورى، إن دائمًا أردوغان ما يستخدم المصطلحات على طريق العاطفة الدينية، والإيحاء دائمًا بمزاعم ورثة السلاطين، والترويج فى تركيا على أن من يواجههم فى شمال سوريا، ملاحدة وكفار.

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وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء أمس، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة.

كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.