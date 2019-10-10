​بعد فتح باب التقديم.. تعرف على مراحل وشروط مسابقة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: أعلنت وزارة التربية والتعليم الشهادات والاختبارات المطلوبة للمعلمين الراغبين في التقدم بمسابقة 120 ألف معلم. وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، فتح باب التقدم للمعلمين في مسابقة التربية والتعليم من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلم www.egmoe.org اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة المعلم "icdl teacher" كشرط للقبول في كل التخصصات، وإجراء اختبارات. كما ألزمت الوزارة بعض التخصصات بالحصول على شهادة مهارة مثل تخصصات (اللغة العربية - تربية رياضية - معلم فصل - إخصائي مسرح - إخصائي مكتبات - إخصائي صحافة - وظائف إدارية). كما اشترطت اجتياز اختبارات أخرى لتخصصات اللغتين (الإنجليزية - الفرنسية). وأعلنت الوزارة مراحل التوظيف في المسابقة، حيث تتضمن 5 مراحل جاءت كالتالي: - المرحلة الأولى تتضمن تسجيل الحساب، واستكمال المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة للتأكد من صحة البيانات والمستندات. - المرحلة الثانية: (تستغرق 10 أيام) للتأكد من صحة البيانات المقدمة من الجهات المختصة. Advertisements - المرحلة الثالثة (تستغرق 5 أيام) وتتضمن الشهادات الدولية المؤهلة للوظيفة، واختبارات تخصص ومقابلات في حالة الحاجة إليها. - المرحلة الرابعة (تستغرق 5 أيام) وتتضمن بحث التظلمات والمفاضلة والتوزيع، وإعلان النتائج. - المرحلة الخامسة (تستغرق 5 أيام عمل)، وتسكين الوظائف، وتسليم أصول المستندات. اقرأ أيضًا.. 10 معلومات عن مسابقة 120 ألف معلم.. تعرف عليها 13 معلومة عن أكبر بوابة إلكترونية بالوطن العربي لتوظيف المعلمين وزير التعليم: فتح باب التسجيل للتعاقد مع 120 ألف معلم

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