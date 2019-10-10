كندا تدين العدوان العسكري التركي على سوريا

أدانت كندا هجوم تركيا على فصائل كردية في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء، قائلة إنه يخاطر بتقويض استقرار المنطقة الهش والجهود المبذولة لتحجيم تنظيم داعش. وضربت القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية الأكراد بغارات جوية وقصف مدفعي قبل شن عملية برية عبر الحدود. وقالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند على موقع تويتر "تدين كندا بشدة التوغل العسكري الذي قامت به تركيا في سوريا... ندعو لحماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي". اقرأ أيضاً... البرلمان العربي يدين بأشد العبارات العدوان التركي على سوريا وعلى الرغم من أن كندا ليس لديها أي قوات في سوريا، فهناك نحو 250 من أفرادها العسكريين في شمال العراق ضمن مهمة تدريب ويعملون مع القوات الكردية.

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