السيسي يبحث هاتفياً مع الرئيس العراقي العدوان التركي على سوريا

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مساء أمس، مع الرئيس العراقي برهم صالح، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطوراً خطيراً يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه تم التوافق، خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيسين المصري والعراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.
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