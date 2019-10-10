الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن الهجوم التركي على سوريا

أعلنت جامعة الدول العربية، أنّها ستعقد يوم السبت، اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوات الكرديّة في شمال سوريا.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربيّة حسام زكي في بيان، إنّه تقرَّر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيّة العرب السّبت 12 أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، وذلك "لبحث العدوان التُركي على الأراضي السوريّة".
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وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء، هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنّه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قوّاتها من نقاط حدودية.
وبعد مواقف أميركيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، العملية التركية "فكرة سيّئة"، وقال إنّ واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم".
ويعقد مجلس الأمن الدولي أيضاً اجتماعاً طارئاً مغلقاً اليوم الخميس، لبحث الهجوم، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.
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