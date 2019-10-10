حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة فوق المعدل السنوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، دون أن يطرأ تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، والتي هي أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 18، صفد 29 – 16، طبرية 36 – 19، الناصرة 32 – 18، حيفا 29 – 20، يافا 29 – 20، القدس المحتلة 30 – 18، عسقلان 28 – 21، عين جدي (البحر الميت) 34 – 26، بئر السبع 31 – 18، أم رشرش (إيلات) 37 – 24.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويوم السبت يتوقع أن يكون الطقس لطيفا، دون أي تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويوم الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.