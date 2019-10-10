« ترامب» تعليقا علي «اجتياح تركيا لشمال سوريا»: أحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا في النورماندي

الموجز

في اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اجتياح الجيش التركي للحدود السورية، وتوجيه ضربة عسكرية لقوات ما يعرف بحماية الشعب الكردية، , قال أنه يحب الأكرد لكنهم لم يساعدوا الولايات المتحدة في إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

أعلن الرئيس الأميركي انه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص.

وتابع "ترامب " : الأكراد يحاربون من أجل أرضهم وتلقوا دعم مالي وعسكري كبير من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنهم لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية .

وتابع أنه يستند في حديثه إلى مقال «قوي للغاية»، من المرجح أنه منشور على الموقع المحافظ «تاون هول»، مضيفاً «هم لم يساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية. لم يساعدونا في النورماندي مثلاً».