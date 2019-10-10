روكز: مشاركتي مع رفاقي الضباط بذكرى 13 تشرين الاول وجدانية وانسانية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ في حديث صحفي ان "​ذكرى 13 تشرين​ اول هامة في تاريخ ووجدان كل من شارك فيها وانا اولهم وكنت ضابطاً مشاركاً في هذا اليوم الصعب. ومن واجبي ان اقف في هذا اليوم الى جانب رفاقي الضباط و​العسكريين المتقاعدين​ ولتخليد ذكرى الشهداء".

وأوضح انه "ليس لمشاركته اي خلفية سياسية او حزبية انما هي وقفة وجدانية وانسانية ولا داع لاعطاء اي امر اقوم به ابعاداً اكثر من البعد الاجتماعي والسياسي".

وأشار روكز الى انه ليس للاعلام واهل ال​سياسة​ "شغل وعمل" الا الحديث عن علاقته برئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ وبالتيار وكل شيء يتم تسييسه وتوظيفه في ​السياسة​.