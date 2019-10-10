قصف تركي يستهدف مشارف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي

افادت قناة ​الاخبارية السورية​ بأن "القصف التركي استهدف مشارف مدينة ​تل أبيض​ بريف ​الرقة​ الشمالي"، مشيرة الى ان "الاشتباكات تدور بين ​قوات سوريا الديمقراطية​ و​القوات التركية​ في منطقة عين ديوار شمال شرق المالكية".

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