البنتاغون يعلن احتجاز ارهابيين من داعش كانا لدى القوات الكردية في سوريا

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية، أنّ ​الجيش الأميركي​ تولّى مسؤولية احتجاز اثنين من ارهابيي تنظيم داعش، كانت تحتجزهما في السابق القوّات الكرديّة في ​سوريا​، في قرار اتُخذ على خلفيّة الهجوم التركي على شمال سوريا، في وقت رجّحت ​الصحافة​ الأميركيّة أن يكون الأمر متعلّقاً ببريطانيَّين عضوَين في مجموعة يُطلق عليها اسم "البيتلز".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي ان ان" إنّ هذين الارهابيين هما ألكساندا آمون كوتي والشافي الشيخ اللذين كانا عضوين في خليّة الإعدامات في "داعش" والمعروفة بـ"البيتلز" والمسؤولة عن قطع رؤوس رهائن عدّة، خصوصاً أجانب، بينهم الصحافي الأميركي جيمس فولاي.

وذكر مسؤول في وزارة الدّفاع الأميركيّة لوكالة فرانس برس ان "أستطيع أن أؤكّد أنّنا استعدنا من قوّات سوريا الديموقراطية، السيطرة على اثنين من كبار أعضاء داعش". مؤكدا أنّ الرجلين "وُضِعا رهن الاحتجاز العسكري خارج سوريا". في حين ذكرت الصحافة الأميركيّة إنّهما الآن محتجزان في ​العراق​.

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