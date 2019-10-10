ساعات بعد تنصيبها…العثماني “يتغزل” في حكومته الجديدة

بعدما قاد مشاورات تعديل الحكومة في تكتم شديد، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للتعليق على التشكيلة الجديدة لفريقه.

وقال العثماني، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حكومته تضم “كفاءات جديدة إضافية، كما تم العمل على تقليص العدد وتقوية الحضور النسائي والتشبيب، مع الحرص على ضمان نجاعة أكبر في العمل الحكومي والرفع من أدائه”.

العثماني تحدث عن تقوية الحضور النسائي في الحكومة، رغم أن الحضور العددي للنساء في النسخة الثانية من حكومة العثماني تراجع، ليمر من ثمان وزيرات إلى أربعة، كما أن نسبتهن انتقلت بين نسختي حكومة العثماني من 20 في المائة إلى أقل من 17 في المائة.

يشار إلى أن الحكومة الجديدة تم تقليصها إلى 23 وزير، تسعة منهم مستقلون، ستة من حزب العدالة والتنمية، وأربعة وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما يوزع الباقون على أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يحمل حقيبة وحيدة، وهي حقيبة وزارة العدل.