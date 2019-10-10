الكباشي لـ"العين الإخبارية": تعيين رئيس القضاء والنائب العام الخميس

أعلن عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين الكباشي عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال اجتماع مجلس السيادي الخميس.



وقال الكباشي في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن المجلس السيادي خلال جلسة، الخميس، سيعلن عن اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام.

وكشفت مصادر عن اتفاق على تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما للسودان.

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كان مجلسا السيادة والوزراء اعتمدا في اجتماعهما المشترك، الأربعاء الماضي، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على (78) مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن مجلس السيادة بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.

وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي كشف لـ"العين الإخبارية" طلبا تقدم به المجلس السيادي السوداني لوزارة العدل، لطلب فتوى دستورية بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وكشفت مصادر سودانية، لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، أن وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت "العين الإخبارية" عن توافق بين المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغيير سابقاً على تعيين القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيسا للقضاء.

