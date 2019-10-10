ترامب مهددًا أردوغان: سأمحو اقتصاد تركيا

ترامب مهددا أردوغان: سأمحو اقتصاد تركيا

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مساء الأربعاء، أنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.



وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على القضاء على الأكراد، قال ترامب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون" وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي.

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كما لفت: "أتمنى أن يتصرف بعقلانية".

وكان البيت الأبيض قد ذكر، في وقت سابق، أن ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على سوريا وأوضح أنه فكرة سيئة، قائلاً إن "تركيا العضو في حلف الناتو قامت بغزو سوريا".

وأعلن أردوغان، على حسابه الرسمي على تويتر الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أنها تهدف للقضاء على ما سماه "تهديد الإرهاب" الذي تواجهه تركيا.