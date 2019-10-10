أكد مصدر مسؤول في تنظيم قوات سوريا الدمقراطية (قسد)، إحباط محاولة تقدم للجيش التركي وميليشاته عبر المحور الشمالي لتل أبيض. وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إسقاط طائرة استطلاع وتدمير 4 آليات تركية دون تغير بخارطة السيطرة حتى الآن". وكانت ​وزارة الدفاع التركية​، قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، بدء عملية برية "نبع السلام" في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت ​القوات التركية​ بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "​قوات سوريا الديمقراطية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قسد": إسقاط طائرة استطلاع تركية وتدمير 4 آليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.