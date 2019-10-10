نفذت ​القوات​ الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 42 مسلحًا من ​حركة طالبان​ وتدمير عربتين ملغومتين في إقليم غزنة الواقع جنوب شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن بيان لـ"فيلق الرعد 203" اعلانه انه "من ضمن القتلى قيادي في حركة طالبان يدعى ظفار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 42 مسلحا من حركة طالبان بجنوب شرق أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.