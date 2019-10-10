حميد: اقتراح القانون الانتخابات لا يستهدف إبعاد أحد أو الانتقاص من موقع أحد

رفض عضو كتلة التنمية والتحرير ​أيوب حميد​، أي قراءات مبنية على المبالغات، مشيرا في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، الى إن "اقتراح الكتلة يستبق الموعد النهائي لولاية المجلس، وطرحه جاء نتيجة الشوائب التي ظهرت في القانون الذي أُجريت على أساسه ​الانتخابات​ النيابية الأخيرة (2018)، والتي تحتاج إلى تصويب، وتم إقراره في اللحظات الأخيرة، وإلا كنا أمام خيارين، إما العودة إلى ​قانون الستين​ وإما تأجيل إجراء الانتخابات. وبحث قانون جديد قبل أن يداهمنا الاستحقاق المقبل للانتخابات، يعطي فرصة للكتل النيابية للإدلاء باقتراحاتها بما يراعي الواقع ال​لبنان​ي ويؤمّن ​المناصفة​ والمشاركة والاستقرار السياسي".

وشدد حميد لـ "​الشرق الاوسط​" على أن "اقتراح القانون لا يستهدف إبعاد أحد أو الانتقاص من موقع أحد. والتلطي خلف الطائفة والمذهب لرفضه لا يعكس مصلحة لبنان، ليعكس قلق الأشخاص وليس قلق الطائفة". نافياً أن "يتعارض مع وثيقة ​اتفاق الطائف​ الذي يحرِّض على ردم الهوة بين ​الدوائر الانتخابية​ بطريقة أفضل مما هي عليه اليوم".

ولفت الى ان "قبل نحو الأسبوعين عُقدت جلسة المناقشة الأولى لمشروع القانون، وتداول النواب آراءهم بشأن الواقع الانتخابي. وكان واضحاً موقف نواب كتلة القوات اللبنانية، الذين تمنوا إرجاء البحث في الموضوع لأن الوقت ليس مناسباً" وسأل:" لا أعرف متى يكون الوقت مناسباً أكثر لسماع كل الاقتراحات والوصول إلى خلاصة نهائية بعد إشباع الموضوع نقاشا؟".

ورأى حميد أن "القانون النافذ حمل الكثير من التنافس غير الصحي في البيت الواحد من خلال الصوت التفضيلي. كذلك هناك شوائب لها علاقة بآلية الانتخاب. إذ يُفترض أن ينتقل الناخبون من منطقة إلى أخرى للتصويت، الأمر الذي أثّر على نسب المشاركة في الانتخابات. بالإضافة إلى الشوائب المتعلقة بالعملية الانتخابية في الخارج لجهة بُعد أمكنة الاقتراع عن أمكنة سكن المغتربين"، مؤكدا أن "الموضوع يحتمل الأخذ والرد للتوصل إلى قانون أقرب إلى الواقع اللبناني".