شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتعهد باستقبال داعش ببلاده مقابل موافقة أمريكا على احتلاله سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على تطورات الحرب التركية على سوريا، مؤكدة أن هناك تسريبات لمكالمة جرت بين الرئيس التركى ونظيره الأمريكى، مساء أمس الاثنين، تضمنت موافقة أردوغان على استقبال عناصر تنظيم داعش الإرهابى الذين ترفض دولهم استقبالهم، فى مقابل السماح له بالحرب على سوريا.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة التركية أمس، أن موافقة ترامب على دخول القوات المسلحة التركية إلى شمال سوريا وبدء شن العملية العسكرية، كان فى مقابل موافقة تركيا على استقبال عناصر تنظيم داعش الإرهابى من الأمريكان ومن حملة الجنسيات الأوروبية الذين ترفض بلدانهم استقبالهم.

وكان البيت الأبيض أعلن أن القوات المسلحة التركية ستبدأ شن العملية العسكرية التى تخطط لها منذ فترة طويلة، دون دعم أو مشاركة من الجانب الأمريكى، ما يعنى عدم اعتراض أمريكا لأى هجوم عسكرى تركى على شرق الفرات، متابعًا فى بيان له: "كما هو معلوم، فإن أغلب عناصر تنظيم داعش الإرهابى المعتقلين من جنسيات أوروبية مثل فرنسا وألمانيا؛ وقد ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على بلدانهم لاستقبالهم مرة أخرى، إلا أنهم رفضوا، ولكن من الآن ستكون تركيا هى المسئول عن مقاتلى داعش المعتقلين فى المنطقة فى العامين الأخيرين".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يرفض فيه وبشدة مجلس سوريا الديمقراطية أمس الاثنين قرار الانسحاب الأمريكي من منطقة شرق الفرات، معتبرا أنه موافقة على رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان فى اجتياح المنطقة واحتلال شمال سوريا، محذرًا مما وصفه بالكارثة الإنسانية فى سوريا.