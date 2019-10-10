الخميس.. أوبرا الاسكندرية تحتفل بالذكرى 97 لميلاد كمال الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس، حفلاً فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بمناسبة ذكرى مرور 97 عامًا على ميلاد الموسيقار الراحل كمال الطويل.

وتقدم فرقة دار الأوبرا مجموعة من أشهر أعمال كما الطويل الفنية،حيث يتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل موسيقى "حلفني" أداء عازف العود وليد سلامة، "الشوق والحب، أسهر وانشغل أنا" أداء ألاء أيوب، "يا رايحين الغوري، يا قمر يا اسكندراني" أداء السيد وهب الله، "انت مين، الناس المغرمين" أداء كريم زيدان.

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وفي الفاصل الثاني من الحفل يغني المطرب محمد متولى مجموعة من الأغاني الشهيرة منها "بتلوموني ليه، الحلوة، في يوم في شهر في سنة"،وتختتم الحفل الفنانة رحاب مطاوع بأغنيات"كلمني عن بكرة، بان عليا حبه،طول عمرى أحبك واشكيلك".

وكمال الطويل ملحن ومؤلف موسيقي مصري، ولد في 11 أكتوبر 1923، وقدم في مشواره الفني العديد من الأعمال للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بجانب أعمال لكوكب الشرق أم كلثوم وعدد من الأغنيات لفايزة أحمد، ليلى مراد، محمد قنديل وسعاد حسني، ورحل عن عالمنا في يوليو 2003 عن عمر يناهز 80 عامًا.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية، أسست في الموسم الفنى لعام 2004 وتضم مجموعة من الشباب الواعد، وشاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور. ​