ابنة صاحب صورة "الجد الهارب من الحرب": 9 محامين تطوعوا لرد حقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قالت رشا مختار مغازي، ابنة صاحب صورة "الجد الهارب من حرب أكتوبر"، التي انتشرت مؤخرًا على صفحات موقع التواصل "فيسبوك"، إنها تلقت اتصالات من 9 محامين أبدوا تضامنهم مع أفراد الأسرة، وعرضوا مقاضاة ناشر صورة أبيها بدعوى التشهير.

وأكدت مختار، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بعد التشاور مع أشقائها الستة قرروا رفع دعوى قضائية.

وأضافت أن ناشر صورة والدها على "فيسبوك"، يعمل طبيبًا مقيم بمحافظة المنوفية، وأنها تواصلت معه في محادثة عبر "فيسبوك"، وأبدى اعتذاره وأنه نشر الصورة "بغرض الهزار"، وأن صورة والدها ظهرت له صدفة على محرك البحث، مشيرةً إلى أنه رفض استكمال الحديث معها بعدما احتدت المحادثة بينهما.

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أوضحت ابنة المسن: "والدي من مواليد مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسنن بأنه من مواليد سنة 1933وعمره أكبر من ذلك وجرى تسنينه بهذا التاريخ لظروف تتعلق بتدوين الأشخاص وقتها، والتحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية عام 1952 ولم يشارك بأي حروب حتى انتهاء خدمته عام 1960".

وكان ناشر الصورة "سمير رجب" كتب منشورًا تدارك به أمر الصورة التي أحدثت ضجة، اعتذر فيه، وأوضح: "أنا قولت كلام على البوست بغرض الهزار البحت فيه ناس ماتقبلتش النوع ده من الهزار وفيه ناس أكتر تقبلته وكان ممكن أمشي مع الموجة وهوبا بقيت تريند".

وأضاف: "كان ممكن أعمل زي كل التريندات، لكن أنا اخترت الصح ومسحت البوست بعد ساعة واحدة واعتذرت وقولت أنا لو شوفت الراجل ده هبوس على دماغه واعتذر له".​