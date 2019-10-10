كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات ثنائية غدا حول نزاعهما التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن سول وطوكيو ستجريان محادثات في جنيف غدا الجمعة حول قيود التصدير اليابانية ضد جارتها كوريا الجنوبية كجزء من عملية تسوية المنازعات مع منظمة التجارة العالمية.
وأكدت اليابان في بيان انعقاد تلك المحادثات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.
كانت كوريا الجنوبية قد قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بشأن قيود التصدير التي فرضتها اليابان على ثلاثة مواد رئيسية تستخدم في صناعة الرقائق وشاشات العرض.
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