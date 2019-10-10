أكدت الكويت اليوم أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والإستقرار في المنطقة داعية إلى الإلتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن "العمليات العسكريةالتركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والإستقرار في المنطقة وتصعيدا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".
ودعا المصدر كافة الأطراف إلى "الإلتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: العمليات العسكرية التركية شمال سوريا تهدد الأمن في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.