الكويت: العمليات العسكرية التركية شمال سوريا تهدد الأمن في المنطقة

أكدت الكويت اليوم أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والإستقرار في المنطقة داعية إلى الإلتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن "العمليات العسكرية

التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والإستقرار في المنطقة وتصعيدا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

ودعا المصدر كافة الأطراف إلى "الإلتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها".