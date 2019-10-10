الشرطة الألمانية تعلن توقيف منفذ الهجوم في مدينة هاله

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي قبضت عليه منتصف النهار في هاله بعد فترة قصيرة من الاعتداء هو المشتبه به في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين.
وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن "الشخص المعتقل هو المشتبه به"، مؤكدا أنه أصيب بجروح و"تلقى علاجا".
كانت تقارير صحفية أفادت أن المتهم شاب ألماني الجنسية ويبلغ من العمر 27 عاما. وأضافت وسائل إعلام ألمانية أنه يدعى شتيفان وينتمي إلى اليمين المتطرف ويسكن في ولاية "سكسونيا آنهالت" وأنه ارتكب الجريمة لدوافع يمينية.
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وقتل شخصان عندما أطلق الشاب النار قرب كنيس يهودي في وسط مدينة هاله، الأربعاء، في جريمة يعتقد أن دوافعها معاداة السامية.
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