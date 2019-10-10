الاتحاد الأوروبي يرفض «المنطقة الآمنة» ويدين العدوان

عواصم (وكالات)

حث الاتحاد الأوروبي تركيا، أمس، على وقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا، قائلاً إنه يرفض خطط أنقرة لإقامة منطقة آمنة للاجئين ولن يقدم أي مساعدات هناك. وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، في بيان مشترك «الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف العملية العسكرية التي تنفذها من جانب واحد، ما يسمى بالمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا لن يفي على الأرجح بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين». ومن جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على حسابها بموقع تويتر: إن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا خطير وينبغي أن يتوقف. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في بيان أنه استدعى أمس سفير تركيا لدى بلاده بعدما بدأت أنقرة عملية عسكرية في سوريا. وأضاف بلوك في بيانه: «إن هولندا تندد بالهجوم التركي، ندعو تركيا إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه».