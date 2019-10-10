هيئة الانتخابات التونسية تعلن النتائج الأولية لـ"التشريعية"

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتوزعت المقاعد في البرلمان التونسي (217 نائبا)، حيث حصلت حركة النهضة الإخوانية على 52 مقعدا، وهي أقل عدد مقاعد لها منذ عام 2011.

وحصد حزب قلب تونس 38 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة كان نصيبه 21 مقعدا.

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فيما تمكن الحزب الدستور الحر من حصد 17 مقعدا، وحركة الشعب 16 مقعدا، وحركة تحيا تونس حصلت على 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس في المركز الأخير بـ4 مقاعد.

وتبقى 33 مقعدا توزعت بين قائمات مستقلة وحزب نداء تونس والبديل التونسي والجبهة.

وألغيت بعض القوائم في بعض الدوائر، حيث أعلن نبيل بافون عن حذف قائمة حزب الرحمة من دائرة بن عروس في ضاحية العاصمة، والقائمة المستقلة "عيش تونسي" عن دائرة فرنسا.

وبيّن بافون أن عملية الإسقاط جاءت نتيجة تجاوزات انتخابية لا تتوافق مع مضمون القانون الانتخابي المحدد للانتخابات والاستفتاء في تونس.

وتخوض تونس الأحد المقبل سباق الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بين المرشح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، الذي وقع إطلاق سراحه الأربعاء من السجن بعد قضائه 48 يوما في سجن المرناقية بضواحي العاصمة.